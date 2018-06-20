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Минсельхоз РФ предлагает компенсировать аграриям потери, понесенные из-за роста цен на ГСМ

Экономика и бизнес
20 июня, 16:36 дата обновления: 20 июня, 16:50 UTC+3

Глава ведомства Дмитрий Патрушев отметил, что затраты аграриев на ГСМ увеличились вдвое по сравнению с расходами на посевную кампанию

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает разработать комплекс мер для поддержки сельхозпроизводителей из-за роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом в ходе совещания правительства РФ сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Учитывая, что в структуре общей себестоимости производства, доля ГМС занимает порядка 10%, рост цены на топливо, произошедший в текущем году, повлечет за собой ряд дополнительных затрат сельхозпроизводителей, которые могут отразиться на цене конечной продукции. В связи с этим мы предлагаем разработать комплекс мер, которые позволят компенсировать сельхозтоваропроизводителям все потери, которые они понесли в результате удорожания ГСМ", - сказал он.

Патрушев отметил, что затраты аграриев на ГСМ увеличились вдвое по сравнению с расходами на посевную кампанию. При этом, если объем потребления ГСМ сельхозпроизводителями в период проведения посевной кампании составил 1,7 млн т, то прогнозный объем на проведение уборочных и осенних полевых работ составляет 3,7 млн т.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты говорили о том, что рост цен на топливо в РФ негативно скажется на сельхозпроизводителях, однако в каком масштабе, можно будет оценить со сбором урожая 2018 года.

В частности, по мнению президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, дорогое топливо может привести к снижению урожая на 30% при плохой погоде. При этом для Минсельхоза, как сообщали ранее в министерстве, обеспечение отечественных сельхозпроизводителей ГСМ в разгар сезонных полевых работ 2018 года. является наиболее актуальным и приоритетным вопросом. Сейчас министерство регулярно проводит мониторинг цен на горюче-смазочные материалы и совместно с правительством и другими федеральными органами прорабатывает меры по их стабилизации.

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Патрушев, Дмитрий Николаевич
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