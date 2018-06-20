Ростуризм: турпоток в Крым вырос на 26%, с начала года регион посетили 1,5 млн человек

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Крым с начала года посетили 1,5 млн человек, турпоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26%. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании, которое провел президент России Владимир Путин с членами правительства. "Наибольший рост востребованности среди российский курортов демонстрирует Крым, по состоянию на 1 июня с начала года его посетили более 1,5 млн человек - рост на 26% по сравнению с предыдущим годом. В связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту и нового пассажирского терминала в Аэропорту Симферополя ожидается, что число туристов в Крым в этом году вырастет на 20% и превысит 6,5 млн человек", - заявил Сафонов.

К курортному сезону, по его словам, количество пляжей в регионе выросло до 431, что на 44 пляжа, больше чем в прошлом году, проведена модернизация и реконструкция 81 отеля и санатория. "Ввод моста создает условия для снижения стоимости строительства на полуострове, снижения цен на топливо товары и услуги", - добавил чиновник.

Летний туристический сезон

В целом, по его словам, летний туристический сезон в РФ начался успешно, спрос на отдых среди россиян вырос: общий объем продаж авиабилетов на июнь-август по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличился на 9%, в том числе по внутренним направлениям - на 18%. Сафонов отметил, что россиянам представляются привлекательными предложения отдыха внутри страны - более половины всех проданных билетов приходится на внутрироссийские поездки. Кроме того, особенностью этого сезона стал повышенный интерес россиян к семейному отдыху. Пользуются популярностью и пакетные туры по России, география внутренних путешествий расширяется - в этом году стали продаваться турпакеты на Камчатку, Сахалин и Курилы.

"В среднем путешествия по России в два раза дешевле заграничных - 41 тыс. руб. против 82 тыс. руб. при поездке за рубеж. Наиболее доступными морскими курортами в июне стали Анапа и Крым, где недельный отдых на двоих с перелетом из Москвы обойдется в 20-22 тыс. рублей. Поездка в Сочи в среднем обойдется в 28 тыс. рублей", - сказал Сафонов. При этом он добавил, что минимальная цена отдыха в Краснодарском крае и в Крыму с размещением в частном секторе этим летом составляет от 550 рублей в сутки на человека.

Турпоток в Краснодарском крае с 1 мая по 15 июня составил уже 2 млн человек, что на 17,8% больше, чем в прошлом году, констатировал глава Ростуризма. Он рассказал, что в регионе этим летом стартовал проект по бесплатной выдаче карты гостя курорта Красноярского края - это единая карта лояльности, которая позволяет людям получать скидки от 10 до 50% при размещения в гостиницах, а также в кафе и ресторанах, развлекательных центрах. Среди других лидеров по востребованности среди туристов значатся также Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карелия, Ставрополье. Ростовская область, Карачаево- Черкесия, Татарстан.

Отдых за рубежом

Говоря об отдыхе россиян за рубежом, Сафонов отметил, что "выезжающие на отдых за рубеж у нас надежно защищены: общий объем резервных фондов и фонда персональной ответственности в рамках ассоциации выездного туризма "Турпомощь" составляет более 1 млрд рублей, а туроператорские компании застрахованы на сумму более 22 млрд рублей". "Это самый высокий уровень финансовых гарантий для туристов за всю историю российского выездного туризма", - отметил глава ведомства.