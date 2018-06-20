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Аэропорт Домодедово принял первый рейс через новый сегмент терминала

Экономика и бизнес
20 июня, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Новый сегмент терминала имеет пропускную способность более 5 млн пассажиров в год

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово принял первый рейс в новом сегменте пассажирского терминала T2, говорится в сообщении аэропорта.

Отмечается, что новая галерея международных рейсов площадью более 157 тыс. кв. м, расположена в сегменте Т2. Пропускная способность составляет более 5 млн пассажиров в год.

Полностью проект Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введен в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры: новой взлетно- посадочной полосы и перронов. Проекты финансируются за счет средств федерального бюджета. Общая площадь единого пассажирского терминала Домодедово увеличится до 500 тыс. кв м.

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