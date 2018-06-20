Аэропорт Домодедово принял первый рейс через новый сегмент терминала

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово принял первый рейс в новом сегменте пассажирского терминала T2, говорится в сообщении аэропорта.

Отмечается, что новая галерея международных рейсов площадью более 157 тыс. кв. м, расположена в сегменте Т2. Пропускная способность составляет более 5 млн пассажиров в год.

Полностью проект Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введен в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры: новой взлетно- посадочной полосы и перронов. Проекты финансируются за счет средств федерального бюджета. Общая площадь единого пассажирского терминала Домодедово увеличится до 500 тыс. кв м.