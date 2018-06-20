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Ульяновские власти намерены внедрить в регионе инновационные ваучеры для инвесторов

Экономика и бизнес
20 июня, 20:33 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 20, июня. /ТАСС

НИИ, образовательные учреждения и технологические компании смогут компенсировать часть расходов с помощью ваучера, сообщил гендиректор Центра кластерного развития Вадим Павлов

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УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Высокотехнологичные компании Ульяновской области смогут получить новый вид поддержки - инновационные ваучеры для оплаты различных услуг. Об этом сообщил в среду генеральный директор Центра кластерного развития Вадим Павлов на совещании, посвященном приоритетам научно-технической и инновационной политики в соответствии с новым майским указом президента России, которое прошло в пространстве коллективной работы "Точка кипения - Ульяновск".

"Одна из новых экономических мер поддержки - инновационный ваучер. <…> Инновационный ваучер - это, по сути, такой предоплаченный набор услуг, который необходим высокотехнологичным компаниям для их деятельности", - сказал он.

Павлов добавил, что Центр кластерного развития региона провел анализ использования данного инструмента в Германии, Голландии, Дании, Белоруссии и пришел к выводу, что документ очень эффективный. "Мы считаем, что его необходимо после согласования принять и использовать. Инновационный ваучер предполагает оплачивать товары и услуги поставщикам", - уточнил он.

По словам Павлова, компенсировать часть расходов с помощью инновационного ваучера смогут научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, технологические компании. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании отметил, что необходимо предусмотреть, чтобы эта мера поддержки позволила также повышать уровень развития компаний. "Нужно обязательно, чтобы компании, которые будут использовать инновационные ваучеры, имели право потратить их на консультации на самом высоком, мировом уровне", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что правительство Ульяновской области одобрило ряд новых льгот для резидентов технопарков. В их числе снижение ставки по налогу на прибыль до 13,5% и обнуление ставки по имущественному и транспортному налогу. Ранее ставки по налогу на прибыль составляли 18%, на имущество - 2,2%. Кроме того, в регионе с 2019 года предполагается вести реестр технопарков и их резидентов.

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