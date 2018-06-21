Объем добычи нефти "Роснефтью" к 2022 году может превысить 250 млн тонн ежегодно

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. "Роснефть" не исключает, что к 2022 году объем добычи нефти компанией может превысить целевой объем в 250 млн тонн в год.

"К 2022 году корпорация намерена довести объем добычи за счет органического роста до 250 млн тонн или даже больше", - говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров, которое пройдет в четверг в Красноярске.

Отмечается, что наращивание произойдет в том числе за счет разработки новых перспективных проектов - Ванкорского и Эргинского кластеров, Русского и Северо-Комсомольского месторождений.

По итогам 2017 года "Роснефть" увеличила добычу нефти и конденсата на 7,3%, до 225,5 млн тонн. Добыча углеводородов компанией в 2017 году выросла на 6,3% - до 281,7 млн тонн нефтяного эквивалента, при этом суточная добыча увеличилась на 6,5% - до 5,72 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Роснефти" одобрил стратегическую программу развития компании в периметре до 2022 года, основной упор будет сделан на интенсификацию добычи и ускоренный рост цифровизации бизнеса.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что оценочный чистый эффект от реализации стратегии составит 15-20% действующей капитализации компании.