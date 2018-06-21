"Роснефть" в 2018 году введет в эксплуатацию Русское месторождение в ЯНАО

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. "Роснефть" в 2018 году намерена ввести в эксплуатацию Русское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе , сообщил глава компании Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров.

"Полномасштабный ввод Русского месторождения, расположенного за Полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе, также запланирован на 2018 год. В 2017 году было пробурено 83 скважины, в том числе три - по технологии fishbone. Продолжаются строительно-монтажные работы по ключевым промышленным, вспомогательным объектам месторождения и прочим площадочным объектам. Введен в эксплуатацию энергокомплекс по выработке электроэнергии на попутном нефтяном газе", - сказал он.

"В 2018 году мы продолжаем активную подготовку к запуску ряда крупных проектов с суммарным потенциалом добычи сырья на "полке" около 20 млн тонн. Это вторая очередь Среднеботуобинского месторождения, Тагульское, Русское и первый этап Куюмбинского месторождений", - добавил глава "Роснефти".

Сечин также добавил, что годовой объем добычи компании на новых проектах к 2022 году достигнет 87 млн тонн нефтяного эквивалента.

"Все новые нефтегазовые проекты компании в 2017 году дали 14 млн тонн нефти, а к 2022 году добыча от новых, недавно запущенных или готовящихся к запуску в ближайшие кварталы нефтегазовых проектов составит 87 млн тонн нефтяного эквивалента в год", - сказал он.