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Власти Татарстана ожидают роста налоговых отчислений от нефтедобывающих компаний

Экономика и бизнес
21 июня, 12:39 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Рустам Кильсинбаев

Объем дохода бюджета региона в этом году прогнозируется в размере 225 млрд рублей

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КАЗАНЬ, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Депутаты Государственного совета Республики Татарстан приняли изменения в бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 года с учетом увеличения доходов, передает корреспондент ТАСС в четверг. В большей степени рост доходной части бюджета связан с увеличением налоговых поступлений от нефтедобывающих компаний республики.

С проектом закона "О внесении изменений в закон "О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" выступило региональное министерство финансов.

"Законопроектом предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов Республики Татарстан на 12,7 млрд рублей. Предложение по увеличению доходной части основывается на фактическом исполнении бюджета республики за пять месяцев 2018 года и прогноза крупных компаний до конца текущего года. Плановое назначение на 2018 год по налогу на прибыль предлагается увеличить на 6 млрд рублей - это обусловлено приростом налога преимущественно от нефтедобывающих компаний", - сказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

С учетом изменений объем дохода бюджета Республики Татарстан в 2018 году прогнозируется в размере 225 млрд рублей. Дефицит бюджета останется на прежнем уровне. Законопроект приняли депутаты Госсовета в первом и третьем чтении.

В республике сосредоточены крупные компании нефтяного, нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса. Одна из крупнейших в России - ПАО "Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и в Республике Калмыкия. Штаб-квартира компании находится в Альметьевске. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.

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