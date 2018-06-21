ФАС оштрафовала российскую "дочку" LG на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала российскую "дочку" LG на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны, сообщается в пресс-релизе ФАС РФ.

"Сумма определена с учетом смягчающих и одного отягчающего обстоятельств", - прокомментировал решение заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

В частности, обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, стали добровольное прекращение противоправного поведения до возбуждения антимонопольного дела и содействие ФАС при проведении расследования. При этом отягчающим обстоятельством явилась длительность правонарушения - его продолжительность превышает один год, отметили в ведомстве.

ФАС возбудила дело в отношении "ЛГ Электроникс Рус" летом 2017 года, основанием послужило заявление гражданина об применении реселлерами одинаковых розничных цен на одну из моделей смартфонов LG.

Комиссия ФАС 26 февраля 2018 года объявила, что компания устанавливала рекомендованные розничные цены, которые публиковались на русском сайте LG и доводились до сведения реселлеров, осуществляла контроль за ценами реселлеров, оказывала воздействие на них с целью соблюдения рекомендованных розничных цен и применяла санкции при несоблюдении рекомендованных цен (прекращение отгрузок). Кроме того, ведомство установило, что компания использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров и контроля за ними.