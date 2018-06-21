Медведев: законопроекты по пенсионной реформе сделают сбалансированным бюджет ПФР

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Принятие законопроектов по пенсионной реформе сделает более сбалансированным бюджет Пенсионного фонда России, что должно быть учтено в проекте федерального бюджета 2019-2021 годов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

"Для выполнения положений указа по повышению пенсий правительство подготовило целый пакет предложений, включая изменения в пенсионную систему, сейчас они находятся на рассмотрении в Госдуме. В случае их принятия, более сбалансированным станет бюджет Пенсионного фонда, что должно быть учтено в работе над проектом федерального бюджета", - сказал Медведев.

Инфографика Как будет повышаться пенсионный возраст Пенсионный возраст россиян с 2019 года будет постепенно повышаться. Для мужчин он будет увеличен с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет.

Премьер-министр намерен в течение полутора месяцев или чуть большего срока провести серию совещаний по расходам в основных секторах экономики.

"Я проведу серию совещаний по расходам в основных секторах экономики и социальной сферы, там мы посмотрим разбивку по блокам. Это будет происходить на протяжении ближайших полутора месяцев или чуть больше", - сказал он на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

По словам главы кабмина, в рамках подготовки проекта бюджета на следующую трехлетку правительству предстоит "отработать основные параметры бюджета, ключевые направления бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики, сбалансировать бюджеты государственных внебюджетных фондов". Медведев добавил, что в рамках этой работы будут проведены и совещания по вопросам межбюджетных отношений.

Премьер отметил, что текущие макроэкономические условия нельзя в нынешней ситуации определить как комфортные, проблемы есть и в мировой экономике, сохраняются санкции. "И хотя мы доказали, что можем справляться с подобными трудностями, расслабляться не стоит. Поэтому при подготовке бюджета мы будем просчитывать все риски, как и делали в последние четыре года", - добавил Медведев.

В таких условиях, подчеркнул он, главной задачей правительства остается обеспечение целей национального развития, важнейшие из них - увеличение реальных доходов населения, рост пенсий на уровне выше инфляции, устойчивый экономический рост. "Это предполагает решение всех задач в разных областях - здравоохранении, образовании, промышленности, в сфере поддержки труда и занятости, в развитии малого и среднего бизнеса", - отметил премьер-министр.