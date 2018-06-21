Пенсии в 2019 году вырастут на 7% относительно текущего года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пенсии в России в следующем году будут проиндексированы на уровне примерно 7% относительно 2018 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Основная наша задача, которую мы ставим при подготовке пенсионных изменений, - это увеличение пенсий пенсионерам. Наша задача в следующем году увеличить пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в своем указе. Рост пенсий составит примерно на уровне 7% к уровню текущего года", - сказал он.

Глава Минфина напомнил, что раньше пенсии индексировались на уровне инфляции предыдущего года. Силуанов сказал, что в этом году ожидается годовая инфляция на уровне 3%. Соответственно, в 2019 году правительство выполнит поручение президента и проиндексирует пенсии выше инфляции.