ФАС удовлетворила ходатайство о присоединении Рост Банка к банку "Траст"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство о присоединении Рост Банка к банку "Траст", на основе которого создается фонд проблемных и непрофильных активов. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Ранее "ФК Открытие" объявил о намерении создать новую структуру - банк "Открытие специальный", которому передаст непрофильные активы. Впоследствии "Открытие специальный" будет присоединен к санируемому банку "Траст".

ЦБ РФ сейчас занимается формированием фонда проблемных и непрофильных активов на базе активов трех банков, проходящих процедуру финансового оздоровления: "Траста", Рост банка и Автовазбанка.

Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что с балансов "ФК Открытие" и Бинбанка часть плохих активов уже передана. По его словам, ЦБ рассчитывает завершить наполнение фонда к концу 2019 года, а общий объем средств может составить около 2 трлн рублей. Фонд будет работать 3-5 лет, за которые эти активы планируется ликвидировать или продать.