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Danone считает претензии Россельхознадзора к качеству своей продукции необоснованными

Экономика и бизнес
21 июня, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Компания заявила, что "никогда не принимала и не принимает сырье с антибиотиками"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Данон Россия" (входит во французскую корпорацию Danone) заверяет, что 100% сырого молока, поступающего на ее заводы, проверяется на наличие остаточного количества антибиотиков, в связи с чем претензии Россельхознадзора к качеству продукции компании являются необоснованными. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Заявления об обнаружении в двух пробах продукции антибиотиков тетрациклиновой группы мы считаем ложными и необоснованными. Образцы продукции были отправлены в две независимые аккредитованные лаборатории, одна из которых уже подтвердила отсутствие каких-либо следов антибиотиков. Результаты второй лаборатории мы ожидаем в самое ближайшее время", - отметили в компании.

"Наша компания никогда не принимала и не принимает сырье с антибиотиками и постоянно работает со своими поставщиками над недопущением остаточного содержания ветеринарных препаратов в молоке-сырье", - рассказали в "Данон".

Как говорится в сообщении, "Данон Россия" планирует направить сырое молоко, к которому была получена претензия Россельхознадзора, на независимую экспертизу в аккредитованную лабораторию. В компании также заверили, что все принимаемое предприятиями "Данон" молоко, в обязательном порядке сопровождается ветеринарными свидетельствами, выданными государственной ветеринарной службой, которые подтверждают, что молоко подвергнуто санитарно-ветеринарной экспертизе в полном объеме и признано годным для промышленной переработки.

"Принимая сырое молоко с данным свидетельством, мы получаем государственные гарантии по соответствию сырья государственным стандартам качества и безопасности. Подтверждение отсутствия болезней животных является прямой обязанностью санитарно-ветеринарной службы", - подчеркнули в компании.

В "Данон" заверили, что вся продукция компании полностью безопасна и соответствует российскому законодательству и законодательству Таможенного Союза.

Претензии Россельхознадзора

В четверг Россельхознадзор сообщил о том, рассматривает возможность введения ограничений на поставку продукции "Данон Индустрия" (Московская область, Чеховский район, входит в корпорацию Danone) в страны ЕАЭС, а также будет просить региональные ветеринарные службы принять меры по недопущению продукции предприятия на российские прилавки. Такое решение было принято по результатам проверок предприятия. В частности, в двух пробах готовой молочной продукции производства ООО "Данон Индустрия" установлено несоответствие по антибиотикам тетрациклиновой группы, нарушены условия хранения, не всегда оформляются возвратные ветеринарные свидетельства.

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