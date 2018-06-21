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Суд подтвердил решение о взыскании с "Юлмарта" 1 млрд рублей в пользу Сбербанка

Экономика и бизнес
21 июня, 18:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы ООО "Юлмарт девелопмент" и НАО "Юлмарт"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО "Юлмарт девелопмент" и НАО "Юлмарт" на решение нижестоящей инстанции о взыскании задолженности в размере 1 млрд рублей в пользу Сбербанка. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Ходатайства НАО "Юлмарт" и ООО "Юлмарт девелопмент" о назначении судебной экспертизы отклонить. Исковые требования удовлетворить. Взыскать в солидарном порядке с непубличного акционерного общества "Юлмарт", ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания", ООО "Юлмарт девелопмент" в пользу публичного акционерного общества "Сбербанк России" задолженность по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 года в размере 1 млрд рублей", - говорится в резолютивной части определения, опубликованной в четверг.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает ряд исков о банкротстве НАО "Юлмарт" и компаний, входящих в группу, а также взыскании убытков. Долг компании возник в результате кредита в Газпромбанке на 1 млрд рублей, который был взят на пополнение оборотных средств компании. Требования к группе "Юлмарт" предъявляют ряд банков, в числе которых Сбербанк. Сам Костыгин находился под домашним арестом, его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования на 1 млрд рублей.

"Юлмарт" - крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны. В текущем году компания продолжит оптимизацию торговой сети и штата сотрудников.

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