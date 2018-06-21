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Россия проведет переговоры с Ираном до министерской встречи ОПЕК+

Экономика и бизнес
21 июня, 18:47 дата обновления: 21 июня, 19:04 UTC+3

Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что Москва готова к компромиссам по изменению квоты в рамках сделки

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Глава Минэнерго Александр Новак

Глава Минэнерго Александр Новак

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Россия накануне министерской встречи ОПЕК+ проведет переговоры с Ираном, который пока выступает против предложений России и Саудовской Аравии по увеличению добычи. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"С Ираном вот сейчас будем встречаться", - сказал он.

Россия готова к компромиссам по изменению квоты ОПЕК +, будет обсуждать в том числе и увеличение добычи на 1 млн баррелей в сутки, добавил министр.

"Мы все сегодня обсудим и будем искать разумные компромиссы", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, готова ли Россия рассмотреть предложение Саудовской Аравии.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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