Эксперты: приравнивание вейпа к табачным изделиям погубит рынок электронных сигарет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Участники рынка настаивают на раздельном регулировании рынка электронных и обычных сигарет, заявляя о меньшем вреде первых, а эксперты отмечают, что решение правительства об отказе от раздельного регулирования может привести к гибели индустрии электронных систем нагревания табака и вейпов, свидетельствует опрос ТАСС представителей табачных компаний и экспертов.

Ранее пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о решении правительства об отказе от идеи введения раздельного регулирования для рынка электронных сигарет и обычных. Сейчас рынок вейпов и электронных систем нагревания табака законодательно не регулируется, их потребление никак не ограничено. Действуют лишь стандарт на нагреваемый табак и на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов), однако их применение является добровольным.

"Мы считаем, что нагреваемый табак, электронные испарители и другая инновационная продукция должны иметь отдельное регулирование. Новые технологии кардинально отличаются от сигарет и курения", - отметила директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова. По ее мнению, регулирование должно обеспечить одновременно качество и безопасность новой продукции для потребителя, а также создавать благоприятные условия для разработки, маркетинга и дистрибуции для альтернативных систем курения.

Схожей точки зрения придерживаются и представители "Империал Тобакко". "Поскольку электронные вапорайзеры представляют менее вредную альтернативу традиционным табачным изделиям, их следует регулировать как отдельную категорию, опираясь на научные данные о степени риска и воздействии на здоровье человека. А у потребителя должна быть возможность получить информацию о потенциально меньшем вреде здоровью, что априори невозможно при приравнивании новой категории к сигаретам", - считает директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Георгий Соустин.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко напомнил о том, что в России 35 млн курильщиков, и те из них, кто пока не отказывается от своей привычки, должны иметь возможность узнать о существовании менее вредных альтернатив курения. Несмотря на то что компания позитивно оценивает сам факт обсуждения в правительстве необходимости госрегулирования альтернативных никотинсодержащих продуктов, там убеждены, что при регулировании необходимо исходить из научно подтвержденных данных о влиянии электронных систем доставки никотина на здоровье по сравнению с курением сигарет. "Должен использоваться сбалансированный подход в отношении введения ограничений на рекламу с одновременным соблюдением прав потребителей на доступ к необходимой информации о продуктах", - считает Слипченко.

"Филип Моррис Интернэшнл" в России вкладывает значительные средства в развитие производства электрических систем нагревания табака в России. По словам Слипченко, компания инвестирует 9,5 млрд руб. в локализацию производства табачных стиков на фабрике "Филип Моррис Ижора", однако дальнейшие инвестиционные планы компании будут зависеть от динамики роста сегмента и регуляторной среды на рынке альтернативных систем доставки табака. Представители четвертой крупнейшей табачной компании в России, JTI, были в четверг недоступны для комментариев.

Гибель индустрии вейпов

По мнению экспертов, в случае попадания вейпов под общий закон о регулировании табачной отрасли их потребление начнет значительно снижаться, а затем и вовсе сойдет на нет. "Это решение крайне беспокоит все сообщество индустрии электронных систем доставки никотина, потому что приравнивание к табаку означает фактически в российском случае смерть для этой индустрии", - считает главный редактор информагентства "Русский табак" Максим Королев. По мнению эксперта, продавать инновационные продукты, о которых нельзя ни рассказать, ни показать потребителю, невозможно.

Сейчас, по данным ВОЗ, в России проживает около 4 млн пользователей электронных систем, которые знают, что такой товар существует в России и будут его продолжать покупать, даже если в магазине полки будут закрыты. "Но развиваться в таких условиях индустрия не сможет, это невозможно, поэтому она, скорее всего, со временем уйдет", - считает эксперт. Он также не исключил, что со временем может возникнуть рынок нелегальной продукции, которая будет распространяться в России из-за рубежа через интернет.

Схожей точки зрения придерживается и гендиректор "Инфолайн" Иван Федяков. "Если все различные формы электронных систем приравнять к табакокурению, то это однозначно убьет эту отрасль, потому что перспектив развития не будет тогда никаких", - отметил он. Федяков добавил, что эта мера скорее положительно отразится на российском обществе, поскольку основными потребителями вейпов и электронных сигарет являются молодые люди и их запрет снизит число курильщиков в России.