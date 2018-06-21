ФАС считает необходимым раздельно регулировать вейпы и сигареты

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба сохраняет позицию о необходимости раздельно регулировать употребление обычных сигарет, электронных сигар, вейпов и систем нагревания табака, сообщил ТАСС глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

"Концептуально ФАС России сохраняет свою позицию. Например, в отрасли алкогольных напитков служба всегда выступала за раздельное регулирование разных рынков (вино, пиво, крепкие алкогольные напитки) при системном единообразном подходе к объединяющим факторам и особенностям", - сказал он.

В четверг пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил появившееся в СМИ решение правительства России об отказе от введения раздельного регулирования для рынка электронных и обычных сигарет. Сейчас рынок вейпов и электронных систем нагревания табака законодательно не регулируется, их потребление никак не ограничено. Действуют лишь стандарт на нагреваемый табак и на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов), однако их применение является добровольным.

Мишеловин отметил, что ФАС не принимала участия в совещании по данному вопросу под председательством Козака. Кроме того, предложение совместного регулирования будет еще проходить процесс обсуждения, добавил он. "Обсуждения, несомненно, будут. Ведь любой законопроект проходит длинный путь до того, как станет законом. Это в каком-то смысле неплохо, потому что когда есть разные, порой противоположные мнения, лучше услышать все стороны", - считает он.

Позиция Минздрава

На одинаковом регулировании как обычных, так и электронных сигарет настаивал Минздрав. В частности, в антитабачной концепции прописана возможность запрета на курение вейпов и электронных сигарет в кафе, ресторанах и других общественных местах по аналогии с обычными сигаретами. При этом стратегия Минздрава по формированию здорового образа жизни содержит предложение ограничить продажу вейпов и электронных сигарет так же, как обычных, то есть запретить открытую выкладку этой продукции в магазинах. Поддерживает единое регулирование Роспотребнадзор и Минпромторг.