Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС считает необходимым раздельно регулировать вейпы и сигареты

Экономика и бизнес
21 июня, 18:38 дата обновления: 21 июня, 18:45 UTC+3

Ранее пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил информацию об отказе кабмина от введения раздельного регулирования для рынка электронных и обычных сигарет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин

Глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин

© Анвар Галеев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба сохраняет позицию о необходимости раздельно регулировать употребление обычных сигарет, электронных сигар, вейпов и систем нагревания табака, сообщил ТАСС глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

Смотрите также

Кабмин не планирует принимать отдельный закон для регулирования рынка вейпов

Продажу вейпов несовершеннолетним могут запретить в Москве до конца года

Первый российский стандарт на жидкости для вейпов заработает с 1 июня

В Подмосковье депутаты запретили продажу вейпов несовершеннолетним

"Концептуально ФАС России сохраняет свою позицию. Например, в отрасли алкогольных напитков служба всегда выступала за раздельное регулирование разных рынков (вино, пиво, крепкие алкогольные напитки) при системном единообразном подходе к объединяющим факторам и особенностям", - сказал он.

В четверг пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил появившееся в СМИ решение правительства России об отказе от введения раздельного регулирования для рынка электронных и обычных сигарет. Сейчас рынок вейпов и электронных систем нагревания табака законодательно не регулируется, их потребление никак не ограничено. Действуют лишь стандарт на нагреваемый табак и на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов), однако их применение является добровольным.

Мишеловин отметил, что ФАС не принимала участия в совещании по данному вопросу под председательством Козака. Кроме того, предложение совместного регулирования будет еще проходить процесс обсуждения, добавил он. "Обсуждения, несомненно, будут. Ведь любой законопроект проходит длинный путь до того, как станет законом. Это в каком-то смысле неплохо, потому что когда есть разные, порой противоположные мнения, лучше услышать все стороны", - считает он.

Позиция Минздрава

На одинаковом регулировании как обычных, так и электронных сигарет настаивал Минздрав. В частности, в антитабачной концепции прописана возможность запрета на курение вейпов и электронных сигарет в кафе, ресторанах и других общественных местах по аналогии с обычными сигаретами. При этом стратегия Минздрава по формированию здорового образа жизни содержит предложение ограничить продажу вейпов и электронных сигарет так же, как обычных, то есть запретить открытую выкладку этой продукции в магазинах. Поддерживает единое регулирование Роспотребнадзор и Минпромторг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
2
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
3
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
4
Сбербанк изменит свою программу лояльности
5
Сечин назвал причины роста цен на бензин
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Пенсии в 2019 году вырастут на 7% относительно текущего года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости