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Алексей Груздев назначен на должность замминистра промышленности и торговли РФ

Экономика и бизнес
21 июня, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Груздев будет курировать торгпредства, которые планируется преобразовать в торговые дома

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении замминистра экономического развития Алексея Груздева заместителем министра промышленности и торговли РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

"Назначить Груздева Алексея Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал ТАСС, что на новой должности Груздев будет курировать торгпредства, которые планируется преобразовать в торговые дома, а часть персонала будет сокращена.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Груздев, Алексей Владимирович
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