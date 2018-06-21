Алексей Груздев назначен на должность замминистра промышленности и торговли РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении замминистра экономического развития Алексея Груздева заместителем министра промышленности и торговли РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

"Назначить Груздева Алексея Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал ТАСС, что на новой должности Груздев будет курировать торгпредства, которые планируется преобразовать в торговые дома, а часть персонала будет сокращена.