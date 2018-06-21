Депутаты Лисичанского горсовета просят Порошенко отменить санкции против "Роснефти"

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты Лисичанского городского совета (Луганская область) призвали президента Украины Петра Порошенко отменить санкции в отношении "Роснефти", дочерним предприятием которого является Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЛИНИК). Соответствующее письмо депутаты направили президенту государства, сообщила в четверг пресс-служба горсовета.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией возможного возникновения проблем с выплатой заработной платы на ЧАО ЛИНИК и увольнению всех сотрудников в связи с одобрением Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решения "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 02 мая 2018 года", - говорится в письме. Депутаты также отметили, что градообразующее предприятие, которое является резидентом на Украине и уплачивает налоги и сборы в бюджеты всех уровней, необходимо поддерживать в рабочем состоянии для избежания техногенной катастрофы.

Как пояснили депутаты, санкции блокируют активы "Роснефти" на территории Украины, тем самым не дают возможности получить финансирование от нефтяной компании. "Возвратная финансовая помощь от ОАО "Роснефть" является для ЧАО ЛИНИК в период временного отсутствия выпуска продукции единственным источником выплаты заработной платы коллективу, уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней, поддержания промышленной, экологической безопасности нефтеперерабатывающего комплекса и охраны труда. Невозможность оплаты расходов на принятие мер по предотвращению аварий может привести к соответствующим техногенным и экологическим последствиям для региона", - подчеркнули депутаты.

ЛИНИК - второй по мощности на Украине нефтезавод, он занимался переработкой нефтяного сырья и производством нефтепродуктов. Мощности завода составляют 6,5 млн т, по выпуску полипропилена - 100 тыс. т. Предприятие было остановлено в 2012 году по причине убыточности. В 2018 году ЛИНИК насчитывает около 10 тыс. человек работающих на поддержание завода.