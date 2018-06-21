Саудовская Аравия ожидает дефицита нефти без корректировки текущих квот ОПЕК+

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. ОПЕК+ необходимо пересмотреть текущие квоты по сокращению добычи, утвержденные в конце 2016 года, в противном случае рынок ждет дефицит нефти. Об этом в своем вступительным слове на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех.

"Если мы не откорректируем наши квоты самым подходящим образом, то рынок ожидают еще большие трудности, чем ранее - потребители могут остаться без необходимых поставок, особенно рынки развивающихся стран", - сказал он. Министр также добавил, что за время реализации сделки запасы стран ОЭСР снизились на 370 млн баррелей.

Ранее он говорил, что Саудовская Аравия прогнозирует дефицит нефти на мировом рынке во втором полугодии 2018 года в объеме 1,6-1,8 млн баррелей в сутки при сохранении текущего уровня добычи.

Рост сланцевой добычи нефти в США в ближайшие два года сильно замедлится, что критично для рынка в условиях растущего спроса, добавил Халед аль-Фалех.

"Как показывают данные, рост сланцевой добычи в ближайшие два года значительно замедлится", - сказал он.

"Другой важный фактор (в условиях растущего спроса) - это то, что сланцевая добыча (США) столкнулась с большими трудностями, связанными с нехваткой трубопроводной инфраструктуры и ограниченностью запасов", - добавил он.

21 июня проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который обычно исходит из рекомендаций и прогнозных сценариев технического комитета.

Министерский мониторинговый комитет, в который входят шесть стран, включая Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт, Венесуэлу, Оман и Алжир, в свою очередь выносит рекомендации заседанию ОПЕК+ в большом составе, которое пройдет 22-23 июня.