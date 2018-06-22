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Еврогруппа не достигла соглашения по созданию бюджета зоны евро

Экономика и бизнес
22 июня, 3:45 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 22, июня. /ТАСС

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси отметил, что дискуссия по этому вопросу продолжится на саммите ЕС

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Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси

© AP Photo/Valentina Petrova

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Министры финансов не достигли на заседании Еврогруппы в Люксембурге договоренности о создании бюджета зоны евро, предложенного Германией и Францией. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам совещания еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси. Теперь дискуссия возобновится на саммите ЕС 28-29 июня.

"Соглашение канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель и президента [Франции] Эмманюэля Макрона пользуется значительной поддержкой, хотя не все согласились с ним. Теперь председатель [Еврогруппы] представит доклад о состоянии дискуссии на саммите ЕС, где обсуждение продолжится. У нас нет разочарования, нам предстоит серьезная работа", - подчеркнул Московиси.

По замыслу Берлина и Парижа, создание бюджета зоны евро, отдельного от бюджета ЕС, должно стать частью широкой реформы европейского монетарного союза, а также дать сообществу дополнительные финансовые инструменты для стимулирования экономического роста и предупреждения кризисов.

Членами еврозоны являются 19 из 28 государств ЕС.

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Персоны
Меркель, Ангела Московиси, Пьер Макрон, Эмманюэль
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Франция Германия Люксембург
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