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СМИ: Baidu успешно завершила испытания беспилотных авто на скоростной магистрали

Экономика и бизнес
22 июня, 7:38 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 22, июня. /ТАСС

Тестирование состоялось на 33-километровом участке автодороги между городами Ланфан и Таншань в Северном Китае

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ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Китайская компания Baidu, один из лидеров в области интернет-разработок, успешно завершила испытания двух беспилотных автомобилей собственного производства на закрытом участке скоростной автомагистрали в мегаполисе Тяньцзинь (Северный Китай). Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.

По словам компании, беспилотные автомобили Baidu "впервые в истории были протестированы на скоростной дороге".

"Пробный запуск беспилотников на магистрали позволит разработчикам получить необходимую информацию о производительности авто, их взаимодействии с окружающей средой и способности к самоуправлению", - приводит агентство слова главного инженера компании Ван Сяолуна.

Испытания автомобилей состоялись на 33-километровом участке скоростной магистрали между городами Ланфан и Таншань (провинция Хэбэй, Северный Китай). Общая протяженность автострады составляет 171 км. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию до конца этого года.

Наряду с интернет-технологиями и веб-сервисами Baidu ведет активные разработки в области беспилотных транспортных средств. В апреле 2017 года компания начала работу над реализацией общедоступной платформы для беспилотных авто Apollo, а в сентябре создала фонд объемом 10 млрд юаней (около $1,5 млрд) для финансирования проектов по разработке автономных автомобилей в ближайшие три года.

В марте этого года, на первой сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 13-го созыва, генеральный директор Baidu Ли Яньхун заявил, что производители беспилотных транспортных средств КНР планируют "наводнить страну беспилотными автомобилями не позже 2022 года".

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