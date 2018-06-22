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Renault не будет полностью подчинять японские Nissan и Mitsubishi

Экономика и бизнес
22 июня, 8:06 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, июня. /ТАСС

Карлос Гон, возглавляющий все три компании, отметил необходимость пересмотреть отношения предприятий в сфере взаимного обладания капиталами

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ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Японские автомобилестроительные корпорации Nissan Motor и Mitsubishi Motors не будут полностью превращены в дочерние фирмы французской Renault. Об этом заявил в пятницу на общем собрании акционеров Mitsubishi Motors Карлос Гон, который возглавляет все три эти компании, составляющие единый альянс.

"Возможность полного превращения Nissan Motor и Mitsubishi Motors в дочерние компании Renault равняется нулю",- подчеркнул менеджер. По его словам, базисным принципом альянса остается "равноправное партнерство". Карлос Гон опроверг также сообщения о том, что будет стремиться к полному слиянию Nissan Motor и Mitsubishi Motors в одну корпорацию.

В то же время ранее Гон говорил о необходимости пересмотреть отношения трех компаний в сфере взаимного обладания капиталами.

В рамках единого альянса Nissan Motor владеет 15% акций Renault, а французская корпорация имеет 43,4% акций японской компании. В 2016 году Nissan Motor купил 34% акций Mitsubishi Motors и фактически поставил ее под свой контроль.

Карлос Гон возглавляет советы директоров всех трех корпораций, однако они имеют собственных президентов и обладают существенной автономией.

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