ЦБ отозвал лицензию у Мосуралбанка

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Банк России приказом от 22 июня 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Мосуралбанка, являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 269-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, бизнес-модель Мосуралбанка носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами банка, привели к образованию на балансе значительного объема проблемных активов.

Несмотря на требования надзорного органа об отражении в отчетности своего реального финансового положения, Мосуралбанк представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Информацию об этих фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направит в правоохранительные органы, отмечается в сообщении.

Банк России неоднократно применял в отношении Мосуралбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности, сообщает регулятор.

В соответствии с приказом Банка России в Мосуралбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты вкладчикам

Выплаты страхового возмещения вкладчикам Мосуралбанка начнутся не позднее 6 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 28 июня.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 22 июня.