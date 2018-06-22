Российские производители вин и коньяка поддержали предложение об изменении минимальных цен

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Производители российских вин и коньяка поддерживают предложение об изменении минимальных цен и расширении видов продукции, на которые эта мера распространяется. Цены на вино должны не только учитывать наценки поставщиков и розничных магазинов, за счет которых цена может вырасти в среднем в 1,5 раза, но и себестоимость напитков, произведенных из выращенного в России винограда, считают виноделы.

Ранее "Известия" со ссылкой на документы Росалкогольрегулирования сообщали, что в 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Сейчас розничные минимальные цены на водку составляют 205 рублей за 0,5 л, коньяк - 371 рубль за 0,5 л, на шампанское - 164 рубля за 0,75 л. Сообщалось, что рассматривается возможность установить разные минимальные цены на разные виды вина, так как их себестоимость серьезно различается.

Вопрос безопасности

"Установление минимальных цен на вино мы поддерживаем как один из способов борьбы с некачественной продукцией в низкой ценовой категории и с фальсификатом", - сообщили ТАСС в компании "Кубань-Вино" - одном из крупнейших винодельческих предприятий РФ.

При этом представитель компании указала, что к вопросу повышения минимальных цен "Кубань-Вино" относится "с осторожностью". "С одной стороны, эта мера может способствовать достижению вышеуказанных целей. А с другой (в случае существенного увеличения цен) - может привести к снижению покупательской способности и уходу части потребителей на более дешевую продукцию более низкого качества или на продукцию нелегального производства, стимулируя его рост", - пояснила она.

Владелец севастопольской винодельни Uppa Winery Павел Швец отметил, что сейчас на полках российских магазинов достаточно много вина, сделанного из виноматериала сомнительного качества. Но эта продукция пользуется спросом, потому что стоит дешевле, чем вина из выращенного в России качественного винограда. Заниженные цены на вина также могут складываться за счет несоблюдения ГОСТа и других действий недобросовестных производителей.

"Такие напитки получаются очень-очень-очень дешевыми, и на полках магазинов они просто "демпингуют" те вина, которые сделаны из нормального винограда по честным технологиям. Желание поднимать цены на шампанское, установить цены на вино вызвано в первую очередь тем, чтобы создать условия, при которых невыгодно будет заниматься фальсификатом. <…> Это повысит качество вина в целом на рынке, уберет с него недобросовестных производителей", - уточнил он.

В одном из крупных российских винодельческих предприятий, представители которого пожелали остаться неназванными, ТАСС рассказали, что не считают минимальные цены действенной мерой.

"Введение МРЦ не играет само по себе ни положительной, ни отрицательной роли: существующие в настоящее время МРЦ умело обходятся розничными сетями с помощью так называемых "расходов на маркетинг" и так далее. На полке, конечно же, напитки не могут стоить ниже МРЦ, но это всего лишь означает, что прибыль тех же торговых точек может быть больше. В конечном итого, ретейл ведь может и на низкокачественную продукцию установить нужную МРЦ", - пояснил представитель компании.

Дорогое виноградное

Именно высокую себестоимость вин и коньяка из "живого" винограда производители называют тем фактором, из-за которого сложно конкурировать с производителями некачественной продукции. По словам генерального директора АО "Кизлярский коньячный завод" (Дагестан) Евгения Дружинина, повышение минимальных цен на коньяк нужно было проводить "еще вчера".

"Повышение цены полностью оправдано, потому что у предприятий полного цикла, которые используют собственный виноград, себестоимость конечной продукции достаточно высока. Поэтому мы за такое предложение. Я бы повысил минимальную стоимость еще вчера. Это положительно отразится на ликвидности работы предприятия, потому что мы с можем перерабатывать виноград в больших объемах и покупать его по той цене, которая устраивает фермеров", - сказал Дружинин ТАСС.

Схожую позицию занимает и президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, "минимальная цена должна быть такая, чтобы виноград, выращенный в самых сложных российских условиях, после превращения в бутылку вина, мог продаваться".

Возможные последствия

Севастопольский винодел Швец уверен, что "на стоимости хорошего вина это никак не может отразиться" - скажется только на самых дешевых из представленных на рынке напитках.

Глава Кизлярского коньячного завода Дружинин также считает, что конечная цена для потребителей вырастет ненамного - сейчас производители считают приемлемой минимальную розничную цену 400-450 рублей, в то время как сейчас - 371. "Для такого продукта, как коньяк [не слишком значительно] повышение цены даже на 100 рублей", - добавил собеседник агентства.

Попович отмечает, что сейчас в МРЦ заложены, в среднем, наценки 5% оптовиков и 15% - розничных магазинов. В реальности же при оптовой перепродаже наценка входит на 20%, а в рознице - на 30%. "Заводскую цену, на мой взгляд, надо считать, исходя из себестоимости винограда, а полочную - из рыночных процентов и наценок, то есть, с наценкой не менее 50%", - уточнил он.

По его данным, производители считают приемлемой ценой вина 500 рублей за 0,5 л, за шампанское - увеличить примерно на 15% (сейчас 164 рубля за 0,75 л). Цена на вино обсуждаются, и окончательных решений по ним нет.

В "Фанагории" (одно из крупнейших винодельческих предприятий Кубани) ТАСС сообщили, что предприятие получало от профильных госструктур таблицу для заполнения по производственным затратам на различные виды продукции. "Они, по-видимому, далее обобщались и использовались для исчисления планируемых МРЦ", - сказал представитель компании.

Швец рассказал, что крымским виноделам также приходили подобные документы.