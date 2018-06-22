Гендиректором "Пятерочки" назначили Сергея Гончарова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Гендиректором сети "Пятерочка" назначен Сергей Гончаров, который до прихода в X5 Retail Group возглавлял сеть "Магнит Косметик", сообщила компания. Гончаров перешел в X5 Retail Group в марте 2018 года.

"В последние месяцы Сергей возглавлял процесс обновления стратегии компании, что позволило ему получить более глубокое понимание бизнеса Х5 Retail Group, а также понять приоритеты дальнейшего развития. Я убежден, что Сергей за счет сильных профессиональных компетенций и высокой личной мотивации привнесет новые подходы, которые обеспечат баланс роста, эффективности и доходности бизнеса "Пятерочки", - прокомментировал главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе.

Место гендиректора сети "Пятерочка" было свободным с конца апреля этого года, когда компанию покинула Ольга Наумова. Тогда X5 Retail Group объявила, что планирует назначить нового гендиректора "Пятерочки" из числа внутренних кандидатов после обновления стратегии.

Позже компания объявила, что реорганизует структуру управления сетью "Пятерочка" к октябрю 2018 года, перейдя на макрорегиональную модель управления. В рамках преобразований будет создано пять макрорегионов, директор каждого из которых будет подчиняться напрямую генеральному директору сети. Каждый макрорегион объединит от двух до четырех дивизионов, сгруппированных по территориальному принципу и количеству магазинов - 2-3 тыс. универсамов. Руководить структурными подразделениями будут бывшие топ-менеджеры "Пятерочки" и X5 Retail Group.

По состоянию на 31 марта, X5 Retail Group управляет 12,7 тыс. магазинов, включая 11 тыс. 797 магазинов "Пятерочка", 674 супермаркетов "Перекресток" и 92 гипермаркета "Карусель".

