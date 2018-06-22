Акционеры "Татнефти" переизбрали совет директоров

АЛЬМЕТЬЕВСК, 22 июня. /ТАСС/. Акционеры "Татнефти" на общем годовом собрании избрали совет директоров, полностью сохранив его прежний состав, передает корреспондент ТАСС с места события. В состав совета вошли 15 человек.

По итогам голосования членами совета стали министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, консультант президента Татарстана по вопросам нефтеразработки Ренат Муслимов, советник председателя совета директоров "Татнефти" и помощник президента Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафгат Тахаутдинов, помощник президента Татарстана Ринат Сабиров, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Хамаев и гендиректор "Связьинвестнефтехима" (принадлежит правительству Татарстана) Валерий Сорокин.

Также свои позиции сохранили президент Татарстана Рустам Минниханов, который выдвигается в число кандидатов по праву "золотой акции", гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, первый заместитель гендиректора - главный инженер "Татнефти" Наиль Ибрагимов, первый заместитель гендиректора компании Рустам Халимов, заместитель гендиректора - главный геолог компании Раис Хисамов, начальник НГДУ "Лениногорскнефть" Рафаиль Нурмухаметов, управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd. Ласло Гереч, управляющий партнер BVM Capital Partners Ltd. Юрий Левин и руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании FIDES Business Partner AG Рене Штайнер.

На первом после переизбрания заседании совета директоров "Татнефти" главой совета переизбран президент Татарстана Рустам Минниханов.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR, иным акционерам принадлежит 34% акций, среди которых нет владельцев более 5% уставного капитала.