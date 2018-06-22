Венесуэла поддержит решения ОПЕК+, которые обеспечат стабильную цену на нефть

ТАСС, 22 июня. Каракас поддержит те решения ОПЕК+, которые приведут к приемлемой цене на нефть для всех производителей. Об этом ТАСС в пятницу заявил венесуэльский посол в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Наше правительство и президент готовы поддержать то решение, позволяющее достичь хорошей цены на нефть не только для Венесуэлы, но и для всех производителей, - отметил дипломат. - Конечно, будем поддерживать те решения, которые будут в русле того, чтобы цены не падали и не слишком повысились. Потому что это тоже не самая лучшая ситуация для производителей нефти".

Мониторинговый комитет ОПЕК+ ранее рекомендовал участникам альянса смягчить ограничительные меры и увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с 1 июля. Однако, будет ли принято такое решение на встрече министров в большом составе, не ясно. Против любой корректировки квот выступает Иран, обещавший заблокировать решение. В то же время министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что устав организации позволяет легитимизировать решение и без учета голосов некоторых членов картеля.

Июньские переговоры ОПЕК+ в Вене - самые длительные и сложные за всю историю одноименной сделки. Министры обсуждали вопрос корректировки квот 20-21 июня на семинаре ОПЕК, который организуется раз в три года как площадка для дискуссий с участниками рынка. 22-23 июня им предстоит обсудить эту рекомендацию и вынести окончательное решение.