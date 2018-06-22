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Ответные меры ЕС на пошлины США на металлы вступают в силу 22 июня

Экономика и бизнес
22 июня, 13:47 UTC+3

Представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн подчеркнул, что эти меры пропорциональны, сбалансированы и приняты в ответ на решение Вашингтона

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БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Ответные меры Евросоюза против введения США пошлин на металлы вступают в силу с пятницы, 22 июня. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Александер Винтерштайн.

"Меры Евросоюза против США вступают в силу сегодня", - сказал он. Представитель ЕК подчеркнул, что эти меры пропорциональны, сбалансированы и приняты в ответ на решение Вашингтона.

ЕС ввел пошлины на ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, а также сельскохозяйственные товары, в том числе фасоль, рис, кукурузу, ореховое масло, апельсиновый сок, табак для трубок, сигареты и сигары. Брюссель также обложил пошлинами такие символические для США товары, как бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson.

Этот список мер ЕК окончательно утвердила 20 июня, в предварительном порядке список был направлен в ВТО еще 18 мая. ЕК также предупредила, что это только первый шаг, новые торговые меры против США еще последуют.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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