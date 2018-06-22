Bloomberg: Россия и Саудовская Аравия могут создать структуру, куда войдут страны ОПЕК+

ТАСС, 22 июня. Россия и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания новой организации нефтедобывающих стран с участием всех 24 государств ОПЕК+. Об этом пишет сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия и РФ рассматривают возможность создать постоянный орган с собственной конституцией и секретариатом с участием всех 24 стран ОПЕК+, сообщили три источника, знакомых с вопросом", - пишет агентство.

При этом структура новой группы возможно будет отличаться от принципа ОПЕК "один член - один голос". По данным источников Bloomberg, крупные производители, в том числе Саудовская Аравия и Россия, могут получить в новой организации больший вес.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, объединившее 24 страны, действует с начала 2017 года. На фоне перевыполнения договоренностей министры стран-участниц соглашения заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос об этом решается на встрече в Вене 22-23 июня.