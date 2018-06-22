Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: Россия и Саудовская Аравия могут создать структуру, куда войдут страны ОПЕК+

Экономика и бизнес
22 июня, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Крупные производители нефти, в том числе РФ, могут получить в новой организации больший вес, отмечает агентство

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Шеметов/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Россия и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания новой организации нефтедобывающих стран с участием всех 24 государств ОПЕК+. Об этом пишет сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Смотрите также

Динамика цен на нефть с 2014 года. Досье

"Саудовская Аравия и РФ рассматривают возможность создать постоянный орган с собственной конституцией и секретариатом с участием всех 24 стран ОПЕК+, сообщили три источника, знакомых с вопросом", - пишет агентство.

При этом структура новой группы возможно будет отличаться от принципа ОПЕК "один член - один голос". По данным источников Bloomberg, крупные производители, в том числе Саудовская Аравия и Россия, могут получить в новой организации больший вес.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, объединившее 24 страны, действует с начала 2017 года. На фоне перевыполнения договоренностей министры стран-участниц соглашения заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос об этом решается на встрече в Вене 22-23 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Россия Австрия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
2
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
3
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
СМИ: Польша возвращает в строй танки Т-72
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости