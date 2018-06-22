Акции АФК "Система" упали на Мосбирже на опасениях санкций со стороны США

МОСКВА, 22 июня /ТАСС/. Обыкновенные акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже в пятницу упали на 6,5% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 9,01 рубля за бумагу, свидетельствуют данные биржи.

Акции снижаются на фоне публикации письма американских конгрессменов с просьбой изучить возможность включения в санкционный список США основного бенефициара АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму, следует из документа.

Никакой публичной реакции на письмо, датированное 16 мая, от американских властей пока не последовало.

В АФК "Система" ранее заявляли, что компания не инвестировала средства в реализацию проектов в Крыму и не получала никаких запросов от властей США по этому вопросу.