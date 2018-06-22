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Президент Южной Кореи предложил Путину обсудить сотрудничество в развитии Дальнего Востока

Экономика и бизнес
22 июня, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По словам Мун Чжэ Ина, народы России и Республики Корея поддерживают развитие двухстороннего сотрудничества

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы развития Дальнего Востока, благосостояния граждан двух стран и поиска возможностей для будущего развития. Об этом он сказал на российско-южнокорейских переговорах в расширенном составе.

Интервью

Мун Чжэ Ин

Мун Чжэ Ин: от сотрудничества Южной Кореи, КНДР и РФ выиграет вся Евразия

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"В переговорах в расширенном составе я надеюсь в общем затронуть вопросы практического сотрудничества по трем основным направлениям, в которых возможно ожидать большой эффект синергии. Имею в виду поиск двигателей для будущего развития: развитие Дальнего Востока и Евразии, а также улучшение благосостояния народов Кореи и России", - сказал он.

Южнокорейский лидер также заметил, что народы России и Южной Кореи поддерживают развитие двухстороннего сотрудничества.

"Мы с президентом Путиным имеем сходства и во внутренней политике развития страны", - сказал Мун Чжэ Ин. По его словам, Путин обращает внимание на вопросы повышения уровня качества жизни российских граждан, подчеркивая важность повышения минимальной зарплаты и улучшения уровня благосостояния. Такая же политика проводится в Южной Корее и называется политикой экономического развития, в центре которой стоит человек. "Другими словами - это человекоориентированная экономика", - сказал южнокорейский лидер.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
Темы
Развитие Дальнего Востока
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