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Россельхознадзор утвердил список белорусских компаний - поставщиков молока в РФ

Экономика и бизнес
22 июня, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ограничения на поставки продукции в таре объемом более 2,5 л отменились в отношении "Барановичского молочного комбината", "Ляховичского молокозавода", Волковысского ОАО "Беллакт" и др. предприятий

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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор утвердил перечень из шести белорусских компаний, имеющих право на поставки молочной продукции в Россию. Об этом говорится в материалах ведомства.

В отношении этих компаний отменяются ограничения на поставки молочной продукции в потребительской таре объемом более 2,5 л, введенные в июне 2018 года. В список включены - "Барановичский молочный комбинат", "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", "Туровский молочный комбинат" и "Лидский молочно-консервный комбинат".

Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать "небезопасная молочная продукция".

Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии 9 июня согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год.

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