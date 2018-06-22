Россельхознадзор утвердил список белорусских компаний - поставщиков молока в РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор утвердил перечень из шести белорусских компаний, имеющих право на поставки молочной продукции в Россию. Об этом говорится в материалах ведомства.

В отношении этих компаний отменяются ограничения на поставки молочной продукции в потребительской таре объемом более 2,5 л, введенные в июне 2018 года. В список включены - "Барановичский молочный комбинат", "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", "Туровский молочный комбинат" и "Лидский молочно-консервный комбинат".

Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать "небезопасная молочная продукция".

Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии 9 июня согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год.