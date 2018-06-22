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Керченская переправа упрощает порядок перевозки грузового транспорта

Экономика и бизнес
22 июня, 16:18 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 22, июня. /ТАСС

Проездные документы можно будет оформить непосредственно в порту "Крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Керченская паромная переправа с понедельника упростит порядок перевозки грузовых автомобилей, сообщил в пятницу оператор переправы - компания "Морская дирекция".

"С 08:00 25 июня площадка "Аэропорт" [промежуточная площадка для оформления документов на транспорт] прекратит свою работу, и проездные документы будут оформляться непосредственно в порту "Крым". Данная мера позволит сделать перевозку транспорта еще более оперативной и удобной", - говорится в сообщении.

В дирекции отметили, что из порта "Крым" в порт "Кавказ" Краснодарского края, несмотря на открытие автодорожной части Крымского моста, курсируют шесть паромов вместимостью до 20 стандартных фур каждый.

Керченская переправа до ввода моста была единственной автотранспортной артерией, которая соединяла Крым с другими регионами России, использовалась для грузовых и пассажирских перевозок. После открытия транспортного перехода через Керченский пролив ее используют для грузоперевозок.

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