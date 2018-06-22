Россия и Иран продолжат координацию для защиты экономических связей от санкций США

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва и Тегеран продолжат координацию для защиты торгово-экономического сотрудничества от воздействия санкций Вашингтона. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам состоявшихся в пятницу консультаций заместителей глав МИД России и Ирана Сергея Рябкова и Аббаса Арагчи.

"Условлено продолжить плотную координацию по данной теме для обеспечения защиты двустороннего торгово-экономического сотрудничества от воздействия незаконных односторонних санкций США экстерриториального применения", - отметили в министерстве.

Сохранение ядерной сделки

Сергей Рябков также обсудил с Аббасом Арагчи взаимодействие двух стран в интересах сохранения ядерной сделки.

"В фокусе внимания было взаимодействие России и Ирана в интересах сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, - отметили там. - С российской стороны подчеркнута приверженность СВПД".

В МИД добавили, что на встрече "обсуждались некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес".

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на Арагчи сообщило, что Иран может в ближайшие недели выйти из СВПД. По словам заместителя министра, перспектива переговоров Тегерана с европейцами остается неясной и может "не привести к достижению общего решения для сохранения" сделки. Он выразил надежду, что Европа "сможет пойти навстречу иранцам".