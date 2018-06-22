Трамп: США введут пошлины в 20% на автомобили из ЕС, если он не снимет торговые барьеры

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Соответствующее сообщение разместил в Twitter в пятницу президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что Евросоюз на протяжении долгого времени сохранял "пошлины и торговые барьеры в отношении США и их великих компаний и рабочих". "Если эти пошлины и барьеры не будут в скором времени ликвидированы, мы введем пошлины в размере 20% на все их автомобили, импортируемые в США", - заявил президент.

Он призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки.

В среду министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон изучает вопрос о том, следует ли вводить импортные пошлины на ввозимые в США из-за рубежа автомашины и запчасти. Он рассказал, что после беседы с американским лидером начал расследование с целью определить, грозит ли национальной безопасности страны импорт автомобилей и автомобильных запчастей в Соединенные Штаты.

В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что вашингтонская администрация может ввести 25%-ные пошлины на импорт автомобилей в США. По сведениям ее источника, американские власти могут обосновать необходимость принятия данной меры некими соображениями, касающимися национальной безопасности.