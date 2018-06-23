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Начало строительства ядерного центра в Боливии при участии Росатома ожидается в июле

Экономика и бизнес
23 июня, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Проект, стоимость которого оценивается в около $300 млн, полностью финансируется за счет средств Боливии

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Начало строительства Центра ядерных исследований в Боливии при участии российской государственной корпорации "Росатом" ожидается в конце июля. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в южноамериканской республике Владимир Спринчан.

"Проект готов к старту, и, представляется, что в конце июля начнутся работы в Эль-Альто", - приводит его слова агентство Ахенсиа Боливиана де Информасьон.

Россия и Боливия 6 марта 2016 года заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и сооружении Центра ядерных исследований и технологий на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря. Проект, который будет реализован совместно с госкорпорацией "Росатом", полностью финансируется за счет средств Боливии и оценивается в $300 млн.

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