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Трамп заявил, что сумеет урегулировать торговые споры с Китаем

Экономика и бизнес
23 июня, 23:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Президент отметил, что у него сложились "очень хорошие отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в субботу уверенность, что сумеет урегулировать торговые споры с Китаем.

"Нам нужно разобраться с нашей торговлей с Китаем, мы уже начали этот процесс. В прошлом году мы потеряли $500 млрд в результате торговли с Китаем (дефицит США в торговле с КНР - прим. ТАСС). Но я думаю, что мы урегулируем эти вопросы, потому что у нас сложились очень хорошие отношения с председателем [КНР] Си Цзиньпином", - отметил он, выступая в Лас-Вегасе на форуме республиканцев.

По словам Трампа, "мы работаем с Китаем по этим вопросам и не позволим получать выгоду за счет США".

Президент объявил 15 июня, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Причем пошлины на товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, Таможенная и пограничная служба США начнет взимать уже 6 июля. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позже.

Пекин выразил протест в связи с этим решением Вашингтона, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. Так, с 6 июля будут введены 25%-ные пошлины на американские товары общей стоимостью $34 млрд - главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты. Позднее к ним добавятся товары еще на $16 млрд, в том числе нефть и нефтепродукты, газ, уголь, медоборудование.

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