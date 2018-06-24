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Более 20 табло и постов контроля метеоусловий установят на дорогах в Дагестане в 2018 году

Экономика и бизнес
24 июня, 23:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 24, июня. /ТАСС

На федеральной трассе Р-217 Кавказ для безопасности участников дорожного движения также появятся три надземных модульных пешеходных перехода

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МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Более 20 табло и комплексных постов дорожного контроля метеоусловий появятся на федеральных дорогах на территории Дагестана до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье замначальника ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Росавтодора Сергей Улеев.

"До конца этого года на федеральных автомобильных дорогах Дагестана заработают 14 комплексных постов дорожного контроля метеоусловий, 10 табло погодных условий, а также три табло переменной информации и прибор учета интенсивности дорожного движения", - сказал Улеев.

По его словам, благодаря этим установкам такие метеорологические параметры, как температура и влажность воздуха, атмосферное давление, интенсивность и вид осадков, скорость и направление ветра, а также параметры состояния дорожного покрытия будут обрабатываться и передаваться в режиме реального времени в центр управления производством для анализа и оценки текущей дорожной обстановки.

"За счет этого водители будут своевременно получать информацию о состоянии проезда на федеральных трассах на территории республики", - добавил собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС ранее, в 2018 году в Дагестане федеральные дорожники уделят значительное внимание и работам по установке элементов обустройства автомобильных дорог, что позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить количество ДТП. Еще один этап обустройства коснется появления над проезжей частью дублирующих дорожных знаков на Г-образной опоре. Всего в Дагестане установят 58 дорожных знаков - по 29 на трассах Кавказ и Астрахань - Махачкала.

Кроме того, по словам представителя пресс-службы управления федеральных автомобильных дорог "Каспий", на федеральной трассе Р-217 Кавказ для безопасности участников дорожного движения появятся три надземных модульных пешеходных перехода: в Махачкале в районе оптового рынка и на съезде к поселку Ленинкент, а также в районе съезда к селу Новый Параул Карабудахкентского района.

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