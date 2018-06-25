Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин: товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос за прошлый год более чем на 30%

Экономика и бизнес
25 июня, 8:06 UTC+3 БАКУ БАКУ 25, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы также отметил, что российские туристы чаще выбирают Азербайджан для отдыха, чем европейские страны, например, Болгарию, Черногорию и Чехию

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос за прошлый год более чем на 30%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Азербайджан для России - стратегический партнер, что во многом определяет уровень отношений двух стран. Володин добавил, что за прошлый год товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос более чем на 30%.

"Это очень хороший показатель развития наших отношений. Ну и такой, может быть, отчасти неожиданный показатель активизации наших отношений: поток российских туристов достиг 850 тыс. человек, и он существенно увеличился, в сравнении - рост на 18% предыдущими годами", - сказал Володин в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV.

По словам спикера, российские туристы чаще выбирают Азербайджан для отдыха, чем европейские страны, например, Болгарию, Черногорию и Чехию.

"Это очень хороший показатель, в основе которого лежит отношение наших граждан. Ведь когда мы говорим о товарообороте, это деловые отношения, когда есть элемент, в том числе целесообразности, выгоды. А когда речь идет о туризме, это значит нашим гражданам нравится приезжать в Азербайджан, здесь их хорошо принимают", - подчеркнул Володин.

Делегация Государственной думы во главе с Володиным ранее провела встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В составе делегации, в том числе вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Неверов, Сергей Иванович Алиев, Ильхам Гейдар оглы Завальный, Павел Николаевич Володин, Вячеслав Викторович Калашников, Леонид Иванович (политик)
Страны
Чехия Россия Болгария Черногория Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
2
CBS: английский бульдог победил в конкурсе самых уродливых собак в США
3
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Будапешт призвал Киев не оправдывать притеснение венгров конфликтом с Москвой
6
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости