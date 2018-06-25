Володин: товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос за прошлый год более чем на 30%

БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос за прошлый год более чем на 30%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Азербайджан для России - стратегический партнер, что во многом определяет уровень отношений двух стран. Володин добавил, что за прошлый год товарооборот между РФ и Азербайджаном вырос более чем на 30%.

"Это очень хороший показатель развития наших отношений. Ну и такой, может быть, отчасти неожиданный показатель активизации наших отношений: поток российских туристов достиг 850 тыс. человек, и он существенно увеличился, в сравнении - рост на 18% предыдущими годами", - сказал Володин в интервью азербайджанскому телеканалу AzTV.

По словам спикера, российские туристы чаще выбирают Азербайджан для отдыха, чем европейские страны, например, Болгарию, Черногорию и Чехию.

"Это очень хороший показатель, в основе которого лежит отношение наших граждан. Ведь когда мы говорим о товарообороте, это деловые отношения, когда есть элемент, в том числе целесообразности, выгоды. А когда речь идет о туризме, это значит нашим гражданам нравится приезжать в Азербайджан, здесь их хорошо принимают", - подчеркнул Володин.

Делегация Государственной думы во главе с Володиным ранее провела встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В составе делегации, в том числе вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.