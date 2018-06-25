"Ъ": ФАС предлагает взимать инвестиционный сбор со стивидоров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выпустила проект постановления правительства, либерализирующего услуги стивидоров, лоцманов, буксиров во всех морских портах, кроме нефтеналивных терминалов "Транснефти" и портов Крайнего Севера, сообщает газета "Коммерсантъ".

В речных портах и на внутренних водных путях, по данным "Ъ", из-под госрегулирования выводятся почти все услуги, за исключением тарифов на обеспечение безопасности плавания и порядка в портах.

Однако при либерализации тарифов ФАС предлагает ввести в морских портах инвестиционный сбор, который будут платить стивидоры. Инвестсбор должен взиматься за пользование портовыми объектами в госсобственности и рассчитывается, в частности, из выручки пользователей, пишет "Ъ".

"Взимать сбор следует не с судовладельцев, а со стивидоров, арендующих госимущество в портах, - пояснили "Ъ" в ФАС. - Его не должны платить частные инвесторы в инфраструктуру, это позволит выравнять условия конкуренции между портами".

Источник "Ъ" среди стивидоров замечает, что инвестсбор, по сути, "давно является обязательным условием договора аренды причалов". Речь идет о том, что инвестиции зашиты в арендную плату. Однако в ФАС считают, что существующая плата за аренду портовой инфраструктуры недостаточно высока, пишет газета. В августе 2017 года глава ФАС Игорь Артемьев отметил, что стивидоры из общих доходов в размере 350 млрд рублей за инфраструктуру платят 1-2%, в итоге Росморпорт получает за нее всего 3 млрд рублей, а плавное повышение ставок за три-пять лет позволит высвободить до 50 млрд рублей.