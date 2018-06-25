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ВЭБ: в моногорода РФ за два года удалось привлечь свыше 750 млрд рублей инвестиций

Экономика и бизнес
25 июня, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

За два года действия программы создано свыше 250 тыс. рабочих мест

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Моногорода России за два года действия приоритетной программы президента РФ "Комплексное развитие моногородов" смогли привлечь 761,9 млрд рублей инвестиций. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева.

"Вот эта огромная цифра (761,9 млрд рублей, согласно презентации - прим. ТАСС) - это сколько инвестиций было привлечено в 319 городов. Здесь деньги и градообразующих предприятий, и инфраструктура - каждый рубль, я считаю, очень важен", - сказала она.

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Среди показателей, которые удалось достигнуть за два года реализации программы, Макиева назвала также 285 отремонтированных центральных улиц в моногородах, 266 отремонтированных поликлиник, получение 319 городами 400 машин скорой помощи и создание территорий опережающего развития в 59 моногородах.

"Моногородов 319, 10% населения проживают в таких городах, соответственно, все то, что мы сделали в моногородах, можно проецировать на всю Россию, и вот, что у нас получилось. За два года действия программы создано свыше 250 тыс. рабочих мест. Хочу сказать, что в этой цифре кроются и постоянные рабочие места, и временные, потому что для некоторых моногородов временные рабочие места - это действительно большой результат, потому что самое главное - это качество жизни и доходы населения", - добавила руководитель программы.

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Кумертау, Елабуга и Набережные Челны возглавили рейтинг развития моногородов

Ранее в понедельник в ТАСС были презентованы результаты первого рейтинга моногородов, составленного Фондом развития моногородов на основе оценки активности и эффективности работы органов местного самоуправления в ходе реализации задач программы "Комплексного развития моногородов". Топ-10 помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни в этих муниципалитетах. Лидерами рейтинга стали город Кумертау в Башкирии, Елабуга и Набережные Челны в Татарстане. В десятку лучших вошли также город Заречный в Пензенской области, Таштагол в Кемеровской, Губкин в Белгородской области, городское поселение Мирный в Якутии, Павловск в Воронежской области, поселок Красный Яр в Омской области и город Полысаево в Кемеровской области.

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