Евтушенков не прокомментировал возможность включения в санкционный список США

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков не стал комментировать возможность включения в санкционный список США.

Ранее американские конгрессмены опубликовали письмо с просьбой изучить возможность внести Евтушенкова в санкционный список. Основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму, следует из документа.

"Когда будут введены, тогда будем думать", - сказал журналистам Евтушенков.

В АФК "Система" заявляли, что компания не инвестировала средства в реализацию проектов в Крыму и не получала никаких запросов от властей США по этому вопросу.