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Евтушенков не прокомментировал возможность включения в санкционный список США

Экономика и бизнес
25 июня, 14:08 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, июня. /ТАСС

В АФК "Система" отметили, что компания не инвестировала средства в проекты в Крыма и не получала никаких запросов от властей США по этому вопросу

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КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков не стал комментировать возможность включения в санкционный список США.

Ранее американские конгрессмены опубликовали письмо с просьбой изучить возможность внести Евтушенкова в санкционный список. Основанием для этого могут быть осуществленные компанией инвестиции в строительство в Крыму, следует из документа.

"Когда будут введены, тогда будем думать", - сказал журналистам Евтушенков.

В АФК "Система" заявляли, что компания не инвестировала средства в реализацию проектов в Крыму и не получала никаких запросов от властей США по этому вопросу.

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