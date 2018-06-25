Российский фондовый рынок и рубль слабо отреагировали на итоги встречи ОПЕК+

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российские фондовые индексы и рубль в ходе торгов слабо отреагировали на итоги встречи стран ОПЕК и ОПЕК+ 22-23 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. В частности, индекс РТС поднялся на 0,09%, до 1127,38 пункта, а индекс Мосбиржи опустился на 0,25%, до 2244,06 пункта. Цена нефти Brent с поставкой в августе начала сегодняшние торги на бирже ICE снижением на 2%, однако к 15:05 мск отрицательная динамика замедлилась до 1,47% - августовский фьючерс на эту марку нефти торгуется на отметке $74,44 за баррель.

Страны ОПЕК+ на встрече в субботу, 23 июня, утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз. Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя и рассказали, в каком формате альянс может существовать после 2018 года.

Реакция нефти после встреч стран ОПЕК в выходные была сдержанной. В частности, снижение на 1,5-2% происходит после того, как 22 июня, в пятницу, цена Brent выросла более чем на 3%. На этом фоне рубль сегодня слабо меняется. Так, курс доллара на торгах Мосбиржи снизился на 0,18%, до 62,78 руб., а курс евро поднялся на 0,1%, до 73,37 руб.

"У рубля сейчас, кроме нефти, нет других ориентиров, на которых он мог бы продолжить укрепление, по нашему мнению, он в ближайшие дни будет торговаться в коридоре 62-64 руб. за доллар США и 73-74 руб. за евро", - полагает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Мнение экспертов

Нефтяные котировки умеренно негативно отреагировали на субботнее решение ОПЕК+ увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки с текущего уровня. "Указанный уровень представляет собой компромисс между предложенными 1,5 млн и 300-600 тыс. баррелей в сутки, и, следовательно, будет одновременно и поддерживать цены на нефть, и позволит российским компаниям продолжить разработку новых месторождений", - считают аналитики BCS Global Markets.

Самая долгая встреча ОПЕК+ за всю историю сделки закончилась в субботу всеобщим согласием нарастить добычу так, чтобы компенсировать перевыполнение квот и вернуться к стопроцентному исполнению договоренностей (сейчас страны сокращают добычу на 152% от плана - прим. ТАСС). Предполагается, что добыча будет восстанавливаться в течение второго полугодия, однако, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, не исключен резкий рост уже в июле.

Реакция на встречу стран ОПЕК оказалась сдержанной, а связанный с этим событием позитив уже учтен в ценах, полагает Наталья Мильчакова из "Альпари". По ее словам, пока неясно, насколько аккуратно члены нефтяного картеля и партнеры ОПЕК по соглашению ОПЕК+ будут выполнять договоренности об увеличении добычи нефти. "Поэтому и участникам нефтяного фьючерсного рынка не вполне ясно, что дальше будет происходить на спотовом рынке, а при таком высоком уровне неопределенности безопаснее играть на понижение - потом фьючерсы можно будет откупить дешевле", - комментирует Мильчакова сегодняшнее снижение цен на нефть.

Тренд на повышение нефтяных цен не сломлен

Снижение нефтяных котировок является лишь временным явлением, полагают эксперты. По их мнению, технически все еще сохраняется тренд на повышение нефтяных цен, а фундаментальные факторы пока не предполагают сильного увеличения предложения нефти от стран-экспортеров.

"Стороны соглашения договорились фактически довести производство до ранее установленного ограничения, то есть прежние рамки соглашения ОПЕК+ останутся в силе. Существуют также сомнения, что все члены ОПЕК+ смогут нарастить добычу. В Венесуэле она ограничивается жесточайшим экономическим спадом, в Иране и Анголе недостатком инвестиций, а в Саудовской Аравии, которая имеет наибольшие резервы мощности, не смогут резко нарастить производство из-за недовольства партнеров. Таким образом, в понедельник (25 июня) котировки нефти немного корректируются вниз, но общий тренд на рост пока не ломается, как и условия для такого повышения", - комментирует ситуацию на рынке ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Решению нарастить добычу предшествовали длительные переговоры 20-22 июня, основной сложностью в которых была позиция Ирана, не желавшего поддерживать появление дополнительных баррелей на рынке. В конечном счете и Иран согласился на всеобщее послабление ограничений, хотя его требование включить осуждение санкций США в итоговое коммюнике ОПЕК и не было удовлетворено.

"Поддержку российскому фондовому рынку оказывает нефть Brent, которая по итогам встречи ОПЕК+ торгуется в диапазоне $74-75 за баррель. Страны-участницы картеля выразили намерения начать наращивать добычу нефти уже в июле, что должно, с одной стороны, ограничить дальнейшее поступательное движение цен на нефть. С другой стороны, ОПЕК оставила за собой право уже в сентябре пересмотреть возможности как для увеличения, так и для сокращения добычи. И этот факт, вероятно, будет играть сдерживающую роль в случае падения нефтяных котировок", - добавляет аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.