Российский фондовый рынок и рубль слабо отреагировали на итоги встречи ОПЕК+

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российские фондовые индексы и рубль в ходе торгов слабо отреагировали на итоги встречи стран ОПЕК и ОПЕК+ 22-23 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. В частности, индекс РТС поднялся на 0,09%, до 1127,38 пункта, а индекс Мосбиржи опустился на 0,25%, до 2244,06 пункта. Цена нефти Brent с поставкой в августе начала сегодняшние торги на бирже ICE снижением на 2%, однако к 15:05 мск отрицательная динамика замедлилась до 1,47% - августовский фьючерс на эту марку нефти торгуется на отметке $74,44 за баррель.
Страны ОПЕК+ на встрече в субботу, 23 июня, утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз. Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя и рассказали, в каком формате альянс может существовать после 2018 года.
Реакция нефти после встреч стран ОПЕК в выходные была сдержанной. В частности, снижение на 1,5-2% происходит после того, как 22 июня, в пятницу, цена Brent выросла более чем на 3%. На этом фоне рубль сегодня слабо меняется. Так, курс доллара на торгах Мосбиржи снизился на 0,18%, до 62,78 руб., а курс евро поднялся на 0,1%, до 73,37 руб.
"У рубля сейчас, кроме нефти, нет других ориентиров, на которых он мог бы продолжить укрепление, по нашему мнению, он в ближайшие дни будет торговаться в коридоре 62-64 руб. за доллар США и 73-74 руб. за евро", - полагает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.
Нефтяные котировки умеренно негативно отреагировали на субботнее решение ОПЕК+ увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки с текущего уровня. "Указанный уровень представляет собой компромисс между предложенными 1,5 млн и 300-600 тыс. баррелей в сутки, и, следовательно, будет одновременно и поддерживать цены на нефть, и позволит российским компаниям продолжить разработку новых месторождений", - считают аналитики BCS Global Markets.
Самая долгая встреча ОПЕК+ за всю историю сделки закончилась в субботу всеобщим согласием нарастить добычу так, чтобы компенсировать перевыполнение квот и вернуться к стопроцентному исполнению договоренностей (сейчас страны сокращают добычу на 152% от плана - прим. ТАСС). Предполагается, что добыча будет восстанавливаться в течение второго полугодия, однако, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, не исключен резкий рост уже в июле.
Реакция на встречу стран ОПЕК оказалась сдержанной, а связанный с этим событием позитив уже учтен в ценах, полагает Наталья Мильчакова из "Альпари". По ее словам, пока неясно, насколько аккуратно члены нефтяного картеля и партнеры ОПЕК по соглашению ОПЕК+ будут выполнять договоренности об увеличении добычи нефти. "Поэтому и участникам нефтяного фьючерсного рынка не вполне ясно, что дальше будет происходить на спотовом рынке, а при таком высоком уровне неопределенности безопаснее играть на понижение - потом фьючерсы можно будет откупить дешевле", - комментирует Мильчакова сегодняшнее снижение цен на нефть.
Снижение нефтяных котировок является лишь временным явлением, полагают эксперты. По их мнению, технически все еще сохраняется тренд на повышение нефтяных цен, а фундаментальные факторы пока не предполагают сильного увеличения предложения нефти от стран-экспортеров.
"Стороны соглашения договорились фактически довести производство до ранее установленного ограничения, то есть прежние рамки соглашения ОПЕК+ останутся в силе. Существуют также сомнения, что все члены ОПЕК+ смогут нарастить добычу. В Венесуэле она ограничивается жесточайшим экономическим спадом, в Иране и Анголе недостатком инвестиций, а в Саудовской Аравии, которая имеет наибольшие резервы мощности, не смогут резко нарастить производство из-за недовольства партнеров. Таким образом, в понедельник (25 июня) котировки нефти немного корректируются вниз, но общий тренд на рост пока не ломается, как и условия для такого повышения", - комментирует ситуацию на рынке ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Решению нарастить добычу предшествовали длительные переговоры 20-22 июня, основной сложностью в которых была позиция Ирана, не желавшего поддерживать появление дополнительных баррелей на рынке. В конечном счете и Иран согласился на всеобщее послабление ограничений, хотя его требование включить осуждение санкций США в итоговое коммюнике ОПЕК и не было удовлетворено.
"Поддержку российскому фондовому рынку оказывает нефть Brent, которая по итогам встречи ОПЕК+ торгуется в диапазоне $74-75 за баррель. Страны-участницы картеля выразили намерения начать наращивать добычу нефти уже в июле, что должно, с одной стороны, ограничить дальнейшее поступательное движение цен на нефть. С другой стороны, ОПЕК оставила за собой право уже в сентябре пересмотреть возможности как для увеличения, так и для сокращения добычи. И этот факт, вероятно, будет играть сдерживающую роль в случае падения нефтяных котировок", - добавляет аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.