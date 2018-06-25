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Медведев надеется, что Петербург сохранит статус промышленного лидера

Экономика и бизнес
25 июня, 16:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, июня. /ТАСС

По словам премьера, Петербург не должен допустить потерю качества по нескольким направлениям, включая высокие технологии, современные коммуникации, цифровую экономику

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев надеется, что Санкт-Петербург сохранит статус промышленного лидера. На встрече с губернатором города Георгием Полтавченко после заседания Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета премьер поинтересовался, как реализовываются задачи, поставленные в майских указах президента 2012 года и в указе от 7 мая 2018 года, по развитию производств, созданию высокоэффективных рабочих мест.

Полтавченко отметил, что по итогам прошлого года все плановые показатели были выполнены в полном объеме. Он подчеркнул, что для создания высокоэффективных рабочих мест Санкт-Петербург, прежде всего, работает над привлечением инвестиций в основной капитал. По его словам, в прошлом году они составили 658 млрд рублей, что больше, чем бюджет Санкт-Петербурга. "Фактически второй бюджет города вложен в создание высокотехнологичных производств, таких производств в прошлом году было более 20. В этом году, я думаю, что мы тоже не менее 20 новых производств запустим", - сказал Полтавченко. "Это будет совсем другое качество рабочих мест, высокая производительность, и, соответственно, высокая зарплата", - добавил он.

Медведев подчеркнул, что "у Петербурга огромный производственный потенциал, мощная промышленность". "Сейчас в промышленном производстве происходят практически революционные изменения, но качество промышленного лидера по целому ряду направлений, включая высокие технологии, современные коммуникации, цифровую экономику в широком смысле Санкт-Петербургу нельзя потерять", - поставил задачу премьер.

Полтавченко заверил, что это предусмотрено стратегией социально-экономического развития города, которая построена на создании именно умной экономики. Губернатор сообщил, что в правительстве города создан проектный офис под названием "Фабрика будущего". "Я думаю, что сфера информационных технологий - это как раз то направление, которое удастся нам поднять. Петербург является одним из лидеров подготовки специалистов в этой области", - сказал Полтавченко.

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