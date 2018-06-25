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Белорусский Паритетбанк подал повторную заявку на покупку "дочки" Сбербанка на Украине

Экономика и бизнес
25 июня, 16:27 дата обновления: 25 июня, 16:33 UTC+3

В случае одобрения кредитная организация опубликует условия сделки в своей международной финансовой отчетности

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Паритетбанк (основной акционер - Республика Беларусь) второй раз подал пакет документов в Национальный банк Украины (НБУ) для покупки украинской "дочки" Сбербанка, сообщила ТАСС пресс-служба Паритетбанка. В случае одобрения заявки Паритетбанк опубликует условия сделки в своей международной финансовой отчетности. Возможное приобретение украинской "дочки" Сбербанка "является хорошей инициативой в рамках реализации стратегических приоритетов Паритетбанка по развитию банковского бизнеса, заявила пресс-служба белорусского госбанка.

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