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Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгов

Экономика и бизнес
25 июня, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Курс доллара к рублю вырос на 0,1%

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,58% - до 2236,65 пункта, РТС - на 0,46%, до 1120,23 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:20 мск увеличился на 0,1%, до 62,93 рубля, курс евро - на 0,4% и составил 73,63 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,7% - до $74,31 за баррель.

"Российские акции, вероятно, завтра откроются в "красной" зоне. Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2220-2230, а у РТС дорога к 1100. Рублевые пары останутся без изменений, если, конечно, мировой негатив не утянет в минус нефть. Доллар/рубль будет находиться около 63 руб., а евро/доллар - 73,5 руб.", - прогнозирует директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

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