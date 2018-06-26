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ЕС к середине июля примет меры для защиты производства металла из-за пошлин США

Экономика и бизнес
26 июня, 13:31 дата обновления: 26 июня, 14:10 UTC+3

Как заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, торговый диалог между Евросоюзом и США не ведется с того момента, как 1 июня Вашингтон ввел пошлины на металлы из ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Евросоюз к середине июля примет меры для защиты европейской металлургической индустрии в связи с введением США пошлин. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

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"Можно сказать, что к середине июля будут предварительные меры", - сказала она. По словам Мальмстрем, Еврокомиссия в настоящее время оценивает ущерб индустрии из-за американских пошлин.

"Мы работаем сейчас с индустрией, чтобы понять, насколько затронут рынок. Это расследование, которое закончится, скорее всего, к концу года", - отметила еврокомиссар.

Мальмстрем добавила, что торговый диалог между Евросоюзом и США не ведется с того момента, как 1 июня Вашингтон ввел пошлины на металлы из ЕС. 

"Нет, нет диалога с тех пор, как они ввели пошлины на металлы", - сказала, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, и подчеркнув при этом, что никаких двусторонних переговоров в сфере торговли Брюссель и Вашингтон не ведут. По словам еврокомиссара, оценку ЕС действий США разделяют многие страны. "Не только мы говорим, что это неприемлемо и незаконно. Канада, Мексика, возможно, Япония тоже примут ответные меры", - добавила она.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ые импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.

17 мая ЕС уведомил ВТО о возможности введения ответных пошлин на металлургическую продукцию США в размере до 25% с 20 июня. В постановлении ЕК, опубликованном 17 мая в Официальном журнале Евросоюза, было сказано, что "на первом этапе, с 20 июня 2018 года, на импорт товаров, перечисленных в первом приложении, может быть применена дополнительная пошлина на добавленную стоимость в размере не более 25%". На втором этапе, с марта 2021 года, ЕС оставил за собой право вводить пошлины в размере 10%, 25%, 35% или 50%. В приложениях к этому постановлению перечислено свыше 300 кодовых обозначений различных групп металлургической продукции, которые могут попасть под европейские пошлины.

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