Власти Подмосковья планируют передать ключи дольщикам ЖК "Авиатор" в I квартале 2019 года

ХИМКИ /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить строительство проблемного жилого комплекса "Авиатор" и передать ключи дольщикам в первом квартале 2019 года. Об этом журналистам во вторник заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по итогам совещания в Химках по трем проблемным объектам в муниципалитете - жилым комплексам "Авиатор", "Сходня-парк" и "Солнечная система".

По данным Минстроя Московской области, в ЖК "Авиатор" в Химкинском городском округе недостроенным остается многоквартирный 17-этажный дом, в котором купили квартиры 235 человек. Ранее планировалось сдать объект в III квартале 2019 года.

"ЖК "Авиатор": мы рассчитываем вручить ключи в первом квартале 2019 года, мы все для этого будем делать. Идут судебные заседания, мы не в силах их ускорить. "Солнечная система" тоже будет достроена в ближайшее время после банкротства Urban Group, которое в июле-месяце состоится. ЖК "Сходня-парк" [застройщик] тоже выходит на объект и будет достраивать", - сказал Воробьев.

"Сходня-парк"

В ЖК "Сходня-парк" необходимо завершить строительство пяти домов, два из них в высокой степени готовности, добавил заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Фомин. "По ЖК "Сходня-парк" глава [Химкинского городского округа Дмитрий Волошин] согласовал с нашими дольщиками и новым застройщиком новую дорожную карту. Я думаю, что на стройку мы выйдем уже в этом году, и первые два дома построим уже в середине 2019 года. Застройщик - компания "Стройгрупп", - сказал он.

Фомин добавил, что разрешительную документацию на оставшиеся три дома будут готовить параллельно с возобновлением строительства первых двух.

"Солнечная система"

ЖК "Солнечная система" состоит из двух очередей. Первую, по словам Фомина, планируется завершить в 2018 году. В пресс-службе Главгостройнадзора Подмосковья уточнили, что из первой очереди комплекса семь домов остались несданными.

"Те, которые находятся в высокой степени готовности, мы планируем достроить в 2018 году. По "Солнечной системе" есть объекты, строительство которых еще не начато, это вторая очередь. Они будут достроены позже", - сказал Фомин. Он добавил, что после реализации процедуры банкротства передача новому застройщику объекта может произойти в течение четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области рассмотрит иски о банкротстве к пяти юридическим лицам, образующим группу компаний Urban Group, 9 июля. Заявления были поданы 9 июня против ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (осуществляет строительство ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (осуществляет строительство ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (осуществляет строительство ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (осуществляет строительство ЖК "Лайково") Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье и имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков. Портфель реализованных проектов девелопера, по собственным данным, составляет более 2 млн кв. метров.

Тридцатого мая застройщик объявил о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Также было заморожено строительство домов. Фонд защиты прав дольщиков и правительство Подмосковья пообещали поддержать достройку объектов Urban Group. --0--бар