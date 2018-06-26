Рост ненефтегазовых доходов бюджета в январе-мае превысил 10%

МОСКВА, 26 июня./ТАСС/. Рост ненефтегазовых доходов бюджета в январе-мае 2018 года превысил 10%, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Нас радует то, что рост ненефтегазовых доходов продолжается, это больше 10%. Конечно, значительный прирост дал налог на добычу полезных ископаемых. Это плюс 29,5% - из-за цены на нефть. Но ненефтегазовые доходы растут.", - сказал Мишустин.

Поступления от налога на прибыль за пять месяцев выросло на 12,5%, что глава ФНС связал с ростом деловой активности и увеличением прибыли предприятий в первом квартале более чем на 3%.

Мишустин также отметил рост собираемости налога на добавленную стоимость.

"Налог на добавленную стоимость растет уже пять лет, неизменно растет. Плюс 14%, несмотря на то, что предъявлялись достаточно значительные вычеты компаниями, которые сдавали крупные объекты, но автоматизированная система контроля за возмещением НДС позволяет нам достаточно уверенно по собираемости НДС смотреть за всеми соответствующими цепочками компаний, которые должны оплачивать налог на добавленную стоимость государству", - отметил глава ФНС.

Рост налога на доходы физических лиц в январе-мае составил 12,9% при среднем темпе роста зарплаты в 12,1%. Также зафиксирован рост собираемости страховых платежей на 13,1% в три фонда: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.

"Стабилизированы все необходимые действия, связанные с построением взаимодействия Налоговой службы с Пенсионным фондом. На сегодняшний день для бизнеса - это упрощение налоговой отчетности и отчетности в фонды, это один вид отчетности, который в квартал сдают. И мы надеемся, что легализация в том числе заработных плат и остальные действия приведут к эффективной собираемости в данный внебюджетный фонд", - подытожил Мишустин.

Перечисления в федеральный бюджет

Глава ФНС добавил, что в январе - мае текущего года ведомство перечислило в консолидированный бюджет страны 8,3 трлн рублей, что на 1 трлн рублей превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

"В частности, консолидированный бюджет - плюс один триллион рублей по сравнению с пятью месяцами 2017 года - это 8,3 трлн рублей. Федеральный бюджет - рост 18,9%, 4,4 трлн", - сказал Мишустин.

Фирмы-однодневки

Кроме того, он доложил о значительном снижении в РФ фирм "однодневок".

"Я бы хотел также сообщить вам о такой важной цифре, которую мы зафиксировали, - это снижение количества "однодневок". Компании, которые, скажем так, занимались агрессивным налоговым планированием, - в 2016 году совместными усилиями с правоохранительными органами мы стали исключать их из реестра юридических лиц, заниматься очень серьезно профилактическими мерами, связанными с тем, чтобы не позволять этим компаниям использовать схемы агрессивного налогового планирования. Снижение в пять раз", - сказал Мишустин.

Глава ФНС также напомнил, что по состоянию на 2016 год в России было зафиксировано примерно 1 млн 649 тыс. компаний "однодневок", что составляло около 34% всех зарегистрированных в стране юридических лиц. На сегодня эта цифра составляет 309 тыс. 540 компаний, или примерно 7,3% от количества юрлиц в РФ.

"Сегодня 309 тыс. 540 - это прямо конкретно по нашему реестру юридических лиц, это примерно 7,3%, что просто дает нам основания видеть, что экономика очищается от тех недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы", - доложил Мишустин главе государства.

Приложение для самозанятых

Глава ФНС также предложил с 1 января 2019 года запустить в тестовом режиме мобильное приложения для регистрации и осуществления платежей самозанятыми.

"Считаем, что с 1 января 2019 года в течение полугода мы смогли бы отработать такую технологию, и в случае вашего одобрения, чтобы все было хорошо и технология работала, распространить это в стране для того, чтобы людям удобно было исполнять обязательства, это было необременительно, практически без сдачи какой-то специальной отчетности", - сказал Мишустин. Приложение может быть отработано в пилотной версии в четырех регионах - Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

"Давайте проведем такой тест", - ответил президент.