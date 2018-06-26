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Шохин: бизнес предложил создать фонд для адаптации людей к новому пенсионному возрасту

Экономика и бизнес
26 июня, 15:27 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, июня. /ТАСС

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей, такой фонд можно создать за счет поступлений от экспорта нефти и газа

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ГОРКИ, 26 июня. /ТАСС/. Бизнес предлагает правительству создать за счет поступлений от экспорта нефти и газа социально-трудовой резервный фонд для адаптации людей, у которых переносится пенсионный возраст, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам совещания по развитию экономики и социальной сферы, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Это может быть своего рода социально-трудовой резервный фонд и фонд для лучшей адаптации людей, в том числе, и к новым условиям выхода на пенсию", - сказал Шохин.

По его словам, в 2018 году благодаря хорошей мировой конъюнктуре цен на экспортные товары есть "подушка", которая позволяет все риски, связанные с потенциальными проблемами на рынке труда, нивелировать.

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