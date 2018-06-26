Шохин: бизнес предложил создать фонд для адаптации людей к новому пенсионному возрасту

ГОРКИ, 26 июня. /ТАСС/. Бизнес предлагает правительству создать за счет поступлений от экспорта нефти и газа социально-трудовой резервный фонд для адаптации людей, у которых переносится пенсионный возраст, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам совещания по развитию экономики и социальной сферы, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Это может быть своего рода социально-трудовой резервный фонд и фонд для лучшей адаптации людей, в том числе, и к новым условиям выхода на пенсию", - сказал Шохин.

По его словам, в 2018 году благодаря хорошей мировой конъюнктуре цен на экспортные товары есть "подушка", которая позволяет все риски, связанные с потенциальными проблемами на рынке труда, нивелировать.